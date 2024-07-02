Эксперт Бийчук: мошенники придумали новую легенду для обмана россиян

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Мошенники придумали новую легенду для обмана своих жертв. Теперь они представляются сотрудниками сотовых операторов и сообщают о якобы сбоях в системе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора одного из сервисов против мошенников Андрея Бийчука.

По словам эксперта, звонок может начаться с приветствия: "Здравствуйте, меня зовут Марк, я оператор компании Х. Это не реклама".

После этого мошенник сообщит о том, что действующий тариф абонента был якобы сброшен и больше недоступен, в связи с чем пользователю подключили новый тариф. Затем злоумышленник предложит жертве вернуть ей старый тариф, однако попросит для этого предоставить доступ в личный кабинет абонента.

Используя добытые оттуда личные данные россиянина, аферисты смогут взять на его имя кредиты или микрозаймы, а также получить доступ к банковским счетам и прочим аккаунтам.

Бийчук посоветовал в подобных случаях сразу же завершить разговор, после чего самостоятельно перезвонить своему оператору с указанного на его сайте телефона. Специалист также рекомендует не переходить по каким-либо ссылкам, которые могут прислать мошенники, и не сообщать по телефону свои логины и пароли.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана россиян на "Госуслугах". Представляясь сотрудниками несуществующей Единой медицинской службы, злоумышленники пытаются получить доступ к аккаунтам россиян на портале.

До этого сообщалось, что мошенники начали писать россиянам, представляясь известными людьми, родственниками, а также начальниками. Злоумышленники также научились подделывать голоса с целью получить доступ к персональным данным и финансам россиян.

