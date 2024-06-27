Эксперт Роскачества Кузьменко: код *#21# поможет выявить шпионские программы в смартфоне

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Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко поделился, как можно проверить свой смартфон на предмет слежки. Об этом сообщает издание "Парламентская газета".

Эксперт посоветовал обратиться к специалистам, которые проверят устройство на шпионские программы, а также рассказал, как это можно сделать и собственными силами.

Так, нужно набрать комбинацию *#21# и отправить вызов, после чего на экране устройства появится информация о переадресации. Если во всех пунктах будет стоять отметка "Не переадресовано" или "Отключено", то смартфон в порядке. В случае, если переадресация настроена, можно использовать код ##002# или *#62#, чтобы узнать, куда перенаправляются данные.

Кузьменко также выделил некоторые признаки, которые должны насторожить владельцев смартфонов. Среди них: посторонний шум во время разговора; ненужные файлы, которые нельзя удалить; самопроизвольная перезагрузка приложений и включение камеры, а также перегрев.

Ранее эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что мошенники могут использовать ошибки банковской системы и списывать деньги даже с заблокированных банковских карт россиян.

До этого пользователям мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) рассказали о новой функции для повышения приватности звонков. Она позволит скрыть свой IP-адрес во время звонка. Таким образом, станет труднее определять реальное местоположение пользователя. Однако это может незначительно повлиять на качество связи.