Роскачество: мошенники могут списать деньги с заблокированной карты

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Мошенники могут использовать ошибки банковской системы и списывать деньги даже с заблокированных банковских карт россиян. Об этом "Ленте.ру" рассказали эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.

"Для того чтобы человек произвел оплату, банк-эквайер, обслуживающий торговую точку, отправляет авторизационный запрос в финансовую организацию, выпустившую карту. Затем банк-эмитент проверяет, действительна ли карта, и с нее происходит списание суммы покупки", – пояснили специалисты.

Более того, мошенники сами могут заблокировать карту, получив доступ к личному документу. После получения данных они пытаются изменить настройки карты или перенести в другой платежный инструмент. После блокировки потенциальная жертва получает сообщение с просьбой перезвонить в "службу технической поддержки", уточнили в материале.

Отвечающие на звонок мошенники могут предложить "разблокировать" карту или перевести деньги на "безопасный" счет. В таком случае в Роскачестве рекомендовали прерывать диалоги и обращаться в банк.

Если же средства все же украли, в ведомстве рекомендовали обращаться в банк с заявлением о том, что операция была совершена после блокировки карты. В таком случае средства должны вернуть после проверки.

Обезопасить себя от действий мошенников можно, регулярно проверяя выписки по счету или используя дополнительные способы защиты банковских ресурсов: СМС-сообщения, двухфакторную аутентификацию и установку лимитов на финансовые операции, отметил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Ранее сообщалось, что мошенники стали использовать новую схему кражи аккаунтов в мессенджере Telegram. Пользователям рассылают сообщения с предложением остановить процедуру удаления аккаунта под видом "службы поддержки". Однако запустить процедуру аккаунта может только владелец, напомнили в компании разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями F.A.C.C.T.

