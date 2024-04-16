Мошенники придумали новую схему обмана россиян ко Дню Победы

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Финансовые мошенники создают новые сайты ко Дню Победы для кражи денег россиян. Подобный онлайн-ресурс обнаружила одна из компаний в сфере кибербезопасности, сообщает "Газета.ру".

По их данным, для участников мошеннических партнерских программ разработали сайты, прикрывающиеся логотипом "Роскачества". Они привлекают потенциальных людей на фишинговые и скамерские страницы. В качестве жертв злоумышленники выбрали ветеранов ВОВ и членов их семей. Военным и их близким обещали единовременные компенсации: выплаты от 50 до 300 тысяч рублей.

При этом людей убеждали, что забрать средства можно до определенной даты. По словам экспертов, ограничение по времени в один-два дня внесли, для того чтобы поторопить жертв. Люди, которые хотели получить компенсации, должны были оплатить комиссию и указать данные своей карты, а в результате с их счета списывалось от 400 до 1 100 рублей.

"Мошенники используют актуальные инфоповоды, праздники в своих сценариях для атак, и часто их жертвами становятся уязвимые в силу возраста люди", – сказал аналитик компании Евгений Егоров.

По словам эксперта, злоумышленники часто пишут громкие названия для сайтов, чтобы усыпить бдительность людей. Например, "Международный компенсационный центр" или "официальный сайт уполномоченного подразделения по финансовой защите граждан". По прогнозу Егорова, ко Дню Победы таких онлайн-ресурсов может стать больше, а мошенники начнут активнее продвигать ссылки на поддельные сайты.

Злоумышленники также разработали новую схему для получения доступа к госуслугам граждан. Мошенники от имени банков настойчиво предлагают россиянам оформить кредитную карту на особо выгодных условиях.

"После очередного звонка, когда терпение гражданина уже на пределе, – ему сообщают о возможности дистанционно "подать заявление по прекращению звонков", – сообщает газета "Известия" со ссылкой на специалиста по информационной безопасности Дарью Верестникову.

По ее словам, мошенники просят назвать код из СМС для подписания документа об отказе от банковского спама. На самом же деле это данные для восстановления доступа от "Госуслуг". С помощью портала злоумышленники могут получить персональные данные, подать заявления в госорганы, а также оформить микрозаймы.

Аналитик Эльдар Муртазин для сохранения своих персональных данных рекомендовал не делиться ими с незнакомыми людьми в мессенджерах. Об этом сообщает News.ru.

"Если утекли данные того же паспорта, это не так страшно", – уточнил эксперт.

По словам Муртазина, стоит опасаться, если мошенники получили данные паспорта и доступ к телефону и кодам, которые на него приходят. Он также посоветовал не переходить по ссылкам на подозрительные ресурсы и не указывать подробную информацию о себе в социальных сетях.

Ранее эксперты департамента информационных технологий Москвы назвали способы защиты от мошенников на сайтах знакомств. Важно не разглашать собеседнику много личной информации, общаться только внутри приложения или на сайте, а также собирать и проверять информацию о собеседнике.

