Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Количество блокировок спам-звонков в Москве выросло до рекордных 2,1 миллиона в марте, сообщает пресс-служба компании "Билайн".

Отмечается, что ежемесячно оператор блокирует более 1 миллиона вызовов на мобильные номера клиентов с помощью целого ряда технологических решений, включая услугу "Виртуальный помощник".

В компании также реализована технология, которая предупреждает о спаме и мошенниках на экране пользователя. При этом клиентам не нужно устанавливать на свой смартфон никаких дополнительных приложений, что делает сервис доступным для владельцев кнопочных телефонов.

По словам директора Московского региона ПАО "ВымпелКом" ("Билайн") Олега Бирюкова, один из главных приоритетов компании – это безопасность клиентов.

"Мы стремимся к тому, чтобы клиенты могли знать, кто им звонит, поэтому постоянно совершенствуем свои алгоритмы. В компании уже реализован целый комплекс решений, цель которого – оградить клиентов от нежелательных звонков и мошенничества. И это не только защита от спама и телефонных мошенников, но и борьба с рынком "серых" сим-карт. Это старт реализации технологий в области безопасности, и нас ждет большой путь в партнерстве с крупнейшими игроками на рынке из разных отраслей", – отметил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в России одобрили закон о введении штрафов в размере до миллиона рублей за спам-звонки от роботов и автоинформаторов, а также об ужесточении наказания для микрофинансовых организаций, размещающих неполную информацию об условиях займа.