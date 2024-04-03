Совфед одобрил закон о штрафах до 1 млн рублей за спам-звонки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о введении штрафов в размере до миллиона рублей за спам-звонки от роботов и автоинформаторов, а также об ужесточении наказания для микрофинансовых организаций, размещающих неполную информацию об условиях займа.

Так, в статье 14.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства о рекламе" появится дополнение об ответственности за нарушение требований, установленных законодательством, к рекламе, распространяемой с помощью различных средств связи. Теперь закон разрешает распространение рекламы только с предварительного согласия абонента или адресата на ее получение.

Использование сетей электросвязи для распространения рекламы с помощью автоматического дозванивания или рассылки также не допускается. За нарушение вышеперечисленных требований устанавливается штраф для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 100 тысяч, а для юрлиц – от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, ужесточается наказание за предоставление в рекламе неполной информации об условиях займа для кредитных организаций. Помимо того что оно теперь будет распространяться и на микрофинансовые организации, штрафы для должностных лиц составят от 40 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей, в то время как в действующей редакции они составляли до 50 и до 800 тысяч рублей соответственно.

Согласно закону "О рекламе", если в рекламе кредитов или займов говорится о процентных ставках, то она обязана информировать о диапазонах значений полной стоимости потребительского кредита. Причем такие сведения должны предоставляться до информации о процентных ставках и шрифтом не меньше, чем шрифт с информацией о процентных ставках.

Ранее руководитель группы спам-анализа почты Mail.ru Дмитрий Моряков рассказал о видах вредоносной деятельности в почтовых сервисах. Он отметил, что зачастую кибермошенники атакуют почтовые аккаунты, где хранится приватная и очень важная информация. За последнее время их атаки стали более изощренными, аферисты учатся обходить защитные механизмы и добиваться своих целей.