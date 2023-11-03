В Совфеде предложили создать сервис по борьбе со спам-звонками

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На портале "Госуслуги" предлагают ввести отдельный сервис для борьбы со спам-звонками. Об этом сообщает газета "Известия".

С такой инициативой выступили в Совете Федерации. Зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ сенатор Артем Шейкин направил письмо в адрес главы Минцифры РФ с предложением о создании сервиса, где граждане могли бы указывать номер, с которого им поступил спам-звонок.

Согласно предложению Шейкина, Роскомнадзор будет устанавливать принадлежность номеров конкретным юрлицам и передавать данные в Федеральную антимонопольную службу, где специалисты будут определять, нарушил ли звонивший законодательство "О рекламе".

В Роскомнадзоре сообщили, что поддерживают меры по борьбе с навязчивой спам-рекламой, но не обладают информацией о принадлежности абонентских номеров конкретным юридическим лицам.

Эксперты отмечают "незрелость" предложенного механизма борьбы со спам-звонками. По их мнению, у людей не будет желания искать нужный раздел на сайте "Госуслуги" и заносить номер телефона в базу спамеров. По их мнению, логичным было бы создание приложения, позволяющего жаловаться на спам-звонок одним нажатием кнопки.

Кроме того, эксперты напоминают, что call-центры, используемые для спам-звонков зачастую находятся за рубежом или используют технологии подмены номеров, что делает проблематичным привлечение их к ответственности.

Проект о штрафах за рекламные звонки ранее внес в ГД депутат партии ЛДПР Борис Чернышев. Документом предлагалось внести соответствующие изменения в первую часть статьи 18 закона "О рекламе".

При повторном нарушении требования штрафы для физических лиц планировали закрепить на уровне до 100 тысяч рублей, для юридических лиц – до миллиона рублей.

В России могут начать штрафовать за вброс рекламы в почтовые ящики