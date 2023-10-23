Эксперт заявил, что ответные звонки на незнакомые номера привлекают мошенников

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Перезванивать на незнакомые номера не рекомендуется, так как это привлекает дополнительное внимание мошенников. Об этом предупредил директор продукта "Защитник" МТС Андрей Бийчук.

Согласно данным компании, за девять месяцев текущего года количество спам-звонков возросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Чтобы оградить себя от ненужной рекламы, но при этом не пропускать важные звонки с неизвестных номеров, советую пользоваться умными определителями номера. Они покажут, кто звонит абоненту, даже если номер организации не записан в телефоне", – приводит совет Бийчука РИА Новости.

Эксперт также рекомендует не оставлять свои контакты на общедоступных ресурсах и блокировать номера, с которых поступали спам-звонки. Бийчук также отмечает, что в случае жалобы оператору на спам, подобный номер будет заблокирован на уровне сети в течение часа.

"Также не стоит перезванивать на незнакомые номера, так вы сообщаете спамерам, что номер рабочий, и привлекаете к себе дополнительное внимание", – подчеркивает он.

До этого сообщалось, что злоумышленники могут рассылать сообщения в мессенджерах с просьбой проголосовать в конкурсе. Там же прикрепляется ссылка, при нажатии на которую предлагается пройти аутентификацию.

Таким образом аферисты получают доступ к устройству, с которого могут смотреть фото- и видеофайлы, читать переписки, записную книжку и даже отправлять сообщения.

Ранее стало известно, что телефонные мошенники начали представляться жертвам операторами сотовой связи.

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