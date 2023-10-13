Телефонные мошенники стали притворяться операторами связи

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Телефонные мошенники начали представляться жертвам операторами сотовой связи. Об этом пишет телеграм-канал столичной прокуратуры.

Преступники под видом представителя сотового оператора позвонили 69-летней женщине. Они рассказали ей, что связь якобы переводят на другие вышки, поэтому пенсионерке предлагается другой, более выгодный тариф.

Женщина по указанию злоумышленников установила приложение и продиктовала им код из СМС, предоставив им удаленный доступ, указывают в прокуратуре.

Затем она положила телефон экраном вниз и стала ждать. Потом ей стали поступать уведомления о переводах. Так она поняла, что ее обманули, однако мошенники успели оплатить с ее карты товары на сумму более 1 миллиона рублей. Сейчас злоумышленников ищут, дело на контроле в Бабушкинской межрайонной прокуратуре.

В пресс-службе прокуратуры просят никогда не устанавливать никаких приложений по просьбе звонящих, кем бы они не представлялись. Также нельзя никому сообщать приходящие по СМС коды.

Ранее сообщалось, что мошенники стали звонить людям под видом их начальников. Злоумышленники регистрируют фальшивый аккаунт руководителя. Затем звонят подчиненному, представляясь правоохранителями, и сообщают, что начальник сидит в ФСБ и говорить не может.

Также москвичей предупреждают о том, что мошенники стали представляться сотрудниками Роспотребнадзора и писать гражданам в мессенджеры с целью получения нужной информации.