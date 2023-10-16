Россиян предупредили о схеме мошенничества с просьбой проголосовать в конкурсе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

В России появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах с просьбой проголосовать в конкурсе, сообщается в телеграм-канал "МВД Медиа".

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, мошенники присылают в мессенджер сообщение с просьбой проголосовать за участника в каком-либо конкурсе, чтобы он выиграл или прошел в финал. Там же прикрепляется ссылка, при нажатии на которую предлагается пройти аутентификацию.

Жертва следует инструкции, и мошенники получают доступ к устройству, с которого могут смотреть фото- и видеофайлы, читать переписки, записную книжку и даже отправлять сообщения, уточнила она.

После получения доступа мошенники начинают писать друзьям и близким жертвы, просят перевести деньги из-за якобы острых финансовых проблем, продолжила Волк. Чтобы вызвать доверие, злоумышленники могут использовать информацию из переписки для создания длительного диалога, а также прислать фото и видео из архива устройства.

После того как собеседник поверил, добавила Волк, в беседу присылают номера банковских карт, которые находятся во владении мошенников, и туда пересылаются средства.

Сотрудники МВД России предупреждают, что необходимо настороженно относиться к сообщениям и звонкам, в которых есть просьбы о помощи. Если такое пришло от имени близкого человека, надо позвонить ему и сообщить о взломе аккаунта.

Кроме того, предупредила Волк, чтобы обезопасить себя, ни в коем случае нельзя вводить полученные через мессенджер коды подтверждения на каких-либо интернет-сайтах. Следует регулярно проверять в настройках, с каких именно устройств происходит доступ к аккаунту. Посторонние устройства необходимо немедленно отключить, подытожила представитель МВД России.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали представляться жертвам операторами сотовой связи.

Так преступники позвонили 69-летней женщине. Они рассказали ей, что связь якобы переводят на другие вышки, поэтому пенсионерке предлагается другой, более выгодный тариф.

Женщина по указанию злоумышленников установила приложение и продиктовала им код из СМС, предоставив удаленный доступ. В результате мошенники украли более 1 миллиона рублей со счета пенсионерки.

"Московский патруль": телефонные мошенники украли у пенсионерки все сбережения