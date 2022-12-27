В Госдуму внесли законопроект о блокировке спам-звонков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду" внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который распространяет действие блокировки телефонного спама на голосовые сообщения. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В проекте отмечается, что существующий в настоящее время упрощенный и эффективный механизм блокировки телефонного спама реализован только для текстовых сообщений. В связи с этим предлагается распространить его действие на голосовые сообщения.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2023 года у операторов сотовой связи может появиться право блокировать автоматические обзвоны в рекламных целях. У них уже есть такая техническая возможность, в следующем году появится соответствующая норматива.

Федеральная антимонопольная служба РФ и операторы сотовой связи создали систему, используя которую пользователи смогут пожаловаться на спам-звонки. За первые шесть месяцев текущего года было выявлено более 6 тысяч заявлений о несоответствии рекламы требованиям закона. При этом 36,5% от всех нарушений были спам-звонки.

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