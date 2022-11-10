ФАС вместе с операторами связи разработала механизм жалоб на спам-звонки

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Федеральная антимонопольная служба РФ и операторы сотовой связи создали систему, используя которую пользователи смогут пожаловаться на спам-звонки, передает ТАСС со ссылкой на замглавы ведомства Карину Таукенову.

Она обратила внимание на то, что за первые шесть месяцев текущего года было выявлено более 6 тысяч заявлений о несоответствии рекламы требованиям закона. При этом, подчеркнула Таукенова, 36,5% от всех нарушений были спам-звонки.

"Нам очень много жалуются на спам-звонки, и здесь хочу отметить, что мы с основной четверкой операторов разработали такой механизм, когда потребители могут пожаловаться на спам-рекламу напрямую сотовому оператору", – рассказала замглавы ФАС.

По ее словам, благодаря подобной системе специалисты теперь смогут гораздо быстрее рассматривать подобные жалобы. Однако, как уточнила Таукенова, этот механизм еще предстоит усовершенствовать.

Ранее сообщалось, что мошенники и адресанты спам-звонков достаточно часто меняют телефонные номера, тем самым обходя черные списки и специальные приложения.

При этом уточнялось, что в борьбе с нежелательными звонками не помогает и смена сим-карты. Эксперты отмечали, что информация в том числе может утечь из госструктур и компаний-операторов.



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