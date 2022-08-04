Названы самые распространенные схемы телефонного обмана россиян

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Названы самые распространенные схемы для обмана россиян по телефону. Так, большинство граждан (28%), которые сталкивались с телефонными аферистами, утверждают, что их пугали переводом большой суммы денег с банковского счета. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование "Яндекса".

По словам 23% респондентов, им говорили, что на их имя был оформлен кредит. Около 17% участников опроса рассказали, что им звонили сообщить о крупном выигрыше.

Согласно данным исследования, с телефонным мошенничеством за последние три месяца столкнулось 70% граждан. Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, треть респондентов не отвечают на звонки с незнакомых номеров, столько же используют определитель номера, маркирующий подозрительные вызовы.

При этом 19% респондентов блокируют номера мошенников, чтобы они не смогли перезвонить, а 9% разговаривают со злоумышленниками, чтобы их разоблачить.

Ранее россиян предупредили еще об одном виде телефонного мошенничества. Речь идет о звонках с номера с кодом Московского региона 495, при этом ни по определителю номера, ни по базе нежелательных или спам-звонков данный номер не маркируется.

При поднятии трубки человек может услышать характерный звук голосового помощника, который сообщает, что в банк якобы поступила заявка на изменение телефонного номера, затем человека попросят нажать какую-либо цифру, чтобы подтвердить или опровергнуть информацию.