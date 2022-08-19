В России могут создать фонд компенсаций пострадавшим от утечки данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минцифры РФ совместно с крупными IT-компаниями обсуждает возможность создания фонда материальной компенсации для ставших жертвами утечек баз данных граждан, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Отмечается, что средства на его создание могут быть выделены из оборотных штрафов, которые компании обяжут выплачивать за утечки их данных.

"Нужно определить, как будет высчитываться объем, при каких условиях можно будет претендовать на выплаты, другие детали", – пояснили в министерстве.

Директор НКО "Информационная культура" Иван Бегтин поддерживает данную инициативу, однако, по его мнению, разработка и утверждение механизма могут занять длительное время.

Глава комитета по информационной безопасности АРПП "Отечественный софт" Роман Карпов считает, что данная саморегулируемая система увеличит "зрелость" компаний в части организации защиты информации. Кроме того, для механизма реализации необходимо предусмотреть создание соответствующего цифрового сервиса на портале госуслуг для выплаты компенсаций.

"Создание фонда в любом случае шаг вперед, при этом компенсация должна зависеть от реального или потенциального ущерба пользователя, но определить его бывает сложно, и практики для ориентира сейчас нет", – добавила GR-директор "СерчИнформ" Ольга Минаева.

По мнению зампреда комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Бориса Едидина, создание такого фонда увеличит административные издержки, потребует содержания бюрократического аппарата, системы учета и распределения компенсаций.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что предусмотренные текущим законодательством штрафы за утечку персональных данных россиян не соответствуют наносимому ущербу. Для урегулирования этой ситуации необходимо ввести оборотные штрафы для бизнеса.

Он подчеркнул, что компании должны понять серьезность нарушения прав граждан, которое влечет утечка их персональных данных, и принять необходимые меры для защиты данной информации. По его мнению, введение оборотных штрафов является разумной стимулирующей мерой, способной решить эту проблему.

