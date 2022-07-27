В Совфеде заявили о необходимости введения оборотных штрафов за утечку персональных данных

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Предусмотренные текущим законодательством штрафы за утечку персональных данных россиян не соответствуют наносимому ущербу. Для урегулирования этой ситуации необходимо ввести оборотные штрафы для бизнеса, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА Новости.
"Что касается коммерческих организаций, то многие мои коллеги считают, что нужно вводить оборотные штрафы, и я считаю эту логику обоснованной. Масштабы бизнеса разные, и всех под одну гребенку нельзя причесать", – сказал сенатор.
Клишас подчеркнул, что компании должны понять серьезность нарушения прав граждан, которое влечет утечка их персональных данных, и принять необходимые меры для защиты данной информации. По его мнению, введение оборотных штрафов является разумной стимулирующей мерой, способной решить эту проблему.
"Оборотный штраф должен выступать некой такой альтернативой, которая лежит на другой чаше весов, на противоположной стороне должны быть должные инвестиции в систему защиты информации, которую эти компании должны сделать", – добавил он.
6 июля Госдума приняла законопроект об усилении защиты персональных данных и ужесточении требований к операторам обработки информации.
Согласно поправкам в закон "О персональных данных", оператор обязан предоставлять информацию об утечках данных органам власти в течение суток. В заявке требуется указать описание скомпрометированных данных и контактное лицо. Кроме того, в течение трех суток нужно будет представить результаты внутренней проверки и информацию об ответственных за утечку.
Минцифры согласовало законопроект о штрафах за утечку персональных данных клиентов
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