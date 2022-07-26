Роскомнадзор направил в "Билайн" запрос о возможной утечке данных клиентов

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"Билайну" направлен запрос на получение детальных сведений по поводу потенциальной утечки персональных данных клиентов оператора, сообщает ТАСС.

"Роскомнадзор направил запрос в компанию с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке персональных данных клиентов сервиса", – отметили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, компания опровергла информацию о произошедшей утечке данных клиентов, отметив, что опубликованная в ряде телеграм-каналов информация датирована 2015 годом.

"С тех пор мы предприняли дополнительные меры для надежной защиты данных наших абонентов", – подчеркнули в "Билайне".

Ранее в телеграм-каналах сообщалось о якобы произошедшей утечке данных абонентов домашнего интернета "Билайн".

До этого Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании "Ростелеком" за утечку личных данных клиентов по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ. По данной статье предусматривается штраф до 100 тысяч рублей для юрлиц.

