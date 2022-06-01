В Geekbrains сообщили об утечке данных о приобретенных курсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Утечку данных о приобретенных пользователями курсах зафиксировала служба безопасности платформы Geekbrains, сообщает ТАСС.

Уточняется, что информация не затрагивает банковские реквизиты и данные о банковских картах пользователей.

В пресс-службе компании отметили, что приняты необходимые меры для предотвращения распространения сведений. Кроме того, проводится внутреннее расследование.

Ранее компания Delivery Club подтвердила факт утечки данных. В пресс-службе сервиса рассказали, что это произошло две недели назад из-за внешнего воздействия. Служба безопасности совместно с регулятором расследует инцидент и реализует меры, чтобы повысить защищенность внутренних систем.

