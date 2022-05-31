В Delivery Club подтвердили утечку данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Компания Delivery Club подтвердила факт утечки данных, сообщает ТАСС. В пресс-службе сервиса рассказали, что это произошло две недели назад по причине внешнего воздействия.

"Две недели назад служба безопасности Delivery Club обнаружила утечку данных. Опубликованные данные курьеров – часть этого инцидента", – заявили в компании.

Служба безопасности совместно с регулятором расследует инцидент и реализует меры, чтобы повысить защищенность внутренних систем.

В "Яндекс.Еде" при этом опровергли информацию о новой утечке, подчеркнув, что в Сети появляются фрагменты данных, утечка которых произошла 1 марта.

Ранее в соцсетях появилась информация о публикации в интернете базы с личными данными курьеров "Яндекс.Еды" и Delivery Club.

В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды". Причиной, как сообщалось, стали недобросовестные действия одного из сотрудников.

Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду", а также внес ресурс, на котором была опубликована утекшая база данных, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ограничив к нему доступ. Позже суд в Москве оштрафовал сервис на 60 тысяч рублей.

