В "Яндексе" сократили число сотрудников с доступом к информации о пользователях

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Компания "Яндекс" сообщила о сокращении числа работников с доступом к сведениям о пользователях после массовой утечки персональных данных, сообщает "Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

В "Яндексе" добавили, что персональные данные пользователей перенесены в более защищенное хранилище, также был проведен полный аудит безопасности и внесены изменения в график регулярных проверок.

В ближайшее время к инструменту по управлению данными будет подключен сервис "Яндекс.Еда", с помощью которого существует возможность посмотреть, какие данные о пользователе накопили разные сервисы, отметили в компании.

Ранее суд в Москве оштрафовал сервис "Яндекс.Еда" за утечку персональных данных пользователей.

В начале марта стало известно об утечке в Сеть базы данных "Яндекс.Еды" по причине недобросовестных действий одного из сотрудников. Позже в интернете появилась информация о новой утечке, которая якобы произошла 14 марта. Руководство "Яндекс.Еды" тем не менее это опровергло.

Роскомнадзор составил административный протокол на "Яндекс.Еду", а также внес ресурс, на котором была опубликована утекшая база данных, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, ограничив к нему доступ.