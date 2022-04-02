Гендиректор "Яндекса" Елена Бунина покинула свою должность

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Елена Бунина уходит с поста гендиректора российского офиса "Яндекса". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Елена Бунина покидает должность генерального директора ООО "Яндекс", – отметили в пресс-службе.

Причина такого решения не сообщается, однако известно, что исполняющим обязанности гендиректора "Яндекса" станет Артем Савиновский. В настоящее время он занимается развитием медиасервисов компании, в том числе "Кинопоиска".

По данным "Интерфакса" пока что Бунина сохраняет должность директора по HR.

Ранее, в середине марта, Бунина сменила на посту гендиректора "Яндекса" в России Тиграна Худавердяна, который был вынужден также уйти с должности заместителя гендиректора Yandex N.V., головного офиса компании. Данное решение было обусловлено тем фактом, что Худавердян подпал под санкции Великобритании.

