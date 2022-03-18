"Яндекс" подтвердил возможность продажи двух своих сервисов

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Компания "Яндекс" подтвердила возможность продажи сервисов "Яндекс.Дзен" и "Яндекс.Новости". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания намерена сосредоточиться на развитии других своих бизнесов и продуктов, связанных с технологиями (включая поиск, рекламу и облачные сервисы), а также транзакционных сервисов (включая услуги по вызову, электронную коммерцию, видео/аудио- и потоковое вещание), среди прочего", – говорится в сообщении.

Информация о возможной продаже сервисов "Яндекс.Дзен" и "Яндекс.Новости" ранее появилась в СМИ. Уточнялось, что покупателем может стать холдинг VK, а сам "Яндекс" будет развиваться и становиться технологичной компанией.

При этом позднее в компании "Яндекс" назвали слухами информацию о продаже своих сервисов.

