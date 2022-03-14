В "Одноклассниках" появится возможность входа в соцсеть с помощью QR-кода

13:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В социальной сети "Одноклассники" появится возможность входа с помощью QR-кода. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы компании.
Специалисты утверждают, что благодаря новой функции пользователи смогут быстро переключаться между разными устройствами без потери активной сессии использования соцсети.
Помимо прочего, "Одноклассники" сообщили о рекордном притоке активной аудитории. С начала марта увеличение регистраций пользователей перевалило за 66%. Кроме того, рост восстановлений аккаунтов оказался на 36% больше показателя прошлой недели, а рост числа пользователей, активно ведущих страницы в соцсети, составил более чем 40%.
"Одноклассники" обновили дизайн авторизации соцсети. Пользователям стали доступны и другие новые функции – возможность поделиться ссылкой на свой профиль на всех платформах, авторизация и регистрация нового аккаунта через Яндекс ID.
Ранее Роскомнадзор внес соцсеть Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ на территории России.
Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных. При этом представитель Meta Энди Стоун подчеркнул, что призывы не распространяются на гражданское население России.
В то же время по данному факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Роскомнадзор заблокировал Instagram
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