В "Яндексе" назвали слухами информацию о продаже "Новостей" и "Дзена"

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В компании "Яндекс" назвали слухами информацию о продаже сервисов "Новости" и "Дзен". Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее РБК со ссылкой на три источника сообщал, что покупателем может стать холдинг VK.

"В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации "Яндекс" решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов", – рассказал один из собеседников издания.

Другой источник утверждал, что переговоры о продаже сервисов начались в конце 2021 года.

"В VK считают эффективной формой сотрудничества развитие цифровых партнерств, которые позволяют взаимно усиливать компании в различных направлениях", – сообщал источник в VK.

По информации издания, "Яндекс" намерен развиваться и стать технологичной компанией. При этом сервис "Дзен" все больше становится похожим на соцсети. В свою очередь, "Новости" вызывают критику со всех сторон.

Ранее музыкальные сервисы "VK Музыка" и "Яндекс.Музыка" сообщили о проблемах при добавлении последних релизов западных исполнителей в свою библиотеку.

В компаниях отмечали, что контент приостановивших свою деятельность лейблов доступен в сервисе. При этом новые релизы временно не выпускаются в России.

