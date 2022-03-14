"VK Музыка" и "Яндекс.Музыка" заявили о проблемах при загрузке песен западных артистов

19:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Музыкальные сервисы "VK Музыка" и "Яндекс.Музыка" сообщили о проблемах при добавлении последних релизов западных исполнителей в свою библиотеку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети "ВКонтакте".
Там отметили, что контент приостановивших свою деятельность лейблов доступен в сервисе. При этом новые релизы временно не выпускаются в России.
В компании отметили, что решение о точечном изъятии треков принимают сами артисты, однако это единичные случаи.
В "Яндекс.Музыке" отметили, что работают со своими партнерами над решением данного вопроса. В пресс-службе при этом уточнили, что загруженные треки на прошлой неделе доступны в полном объеме.
Ранее российско-украинская рок-группа "Нервы" отменила концерты в РФ, закрыла кофейню в Москве и приостановила продажи своей продукции на территории России. Ее солист Евгений Мильковский рассказал, что купленные билеты можно будет сдать. Информация об этом появится в ближайшее время.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: