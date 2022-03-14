"VK Музыка" и "Яндекс.Музыка" заявили о проблемах при загрузке песен западных артистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Музыкальные сервисы "VK Музыка" и "Яндекс.Музыка" сообщили о проблемах при добавлении последних релизов западных исполнителей в свою библиотеку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети "ВКонтакте".

Там отметили, что контент приостановивших свою деятельность лейблов доступен в сервисе. При этом новые релизы временно не выпускаются в России.

В компании отметили, что решение о точечном изъятии треков принимают сами артисты, однако это единичные случаи.

В "Яндекс.Музыке" отметили, что работают со своими партнерами над решением данного вопроса. В пресс-службе при этом уточнили, что загруженные треки на прошлой неделе доступны в полном объеме.

Ранее российско-украинская рок-группа "Нервы" отменила концерты в РФ, закрыла кофейню в Москве и приостановила продажи своей продукции на территории России. Ее солист Евгений Мильковский рассказал, что купленные билеты можно будет сдать. Информация об этом появится в ближайшее время.

