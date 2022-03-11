Группа "Нервы" остановила свою деятельность на территории России

Фото: vk.com/nervyofficial

Российско-украинская рок-группа "Нервы" отменила концерты в РФ, закрыла кофейню в Москве и приостановила продажи своей продукции на территории России. Об этом ее солист Евгений Мильковский рассказал в своем Instagram.

Он рассказал, что купленные билеты можно будет сдать. Информация об этом появится в ближайшее время, отметил Мильковский.

Солист группы отметил, что исполнители любят своих фанатов. По словам Мильковского, "Нервы" надеются на скорую встречу с поклонниками.

Ранее сообщалось, что рэпер Эминем стал рекордсменом по числу золотых и платиновых синглов. Генеральный директор Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) Митч Глейзер рассказал, что имеющиеся награды наглядно демонстрируют приверженность Эминема своему ремеслу и прочную связь, которая установилась у музыканта с поклонниками за последние 20 лет.

