Группа "Нервы" остановила свою деятельность на территории России

Фото: vk.com/nervyofficial
Российско-украинская рок-группа "Нервы" отменила концерты в РФ, закрыла кофейню в Москве и приостановила продажи своей продукции на территории России. Об этом ее солист Евгений Мильковский рассказал в своем Instagram.
Он рассказал, что купленные билеты можно будет сдать. Информация об этом появится в ближайшее время, отметил Мильковский.
Солист группы отметил, что исполнители любят своих фанатов. По словам Мильковского, "Нервы" надеются на скорую встречу с поклонниками.
Ранее сообщалось, что рэпер Эминем стал рекордсменом по числу золотых и платиновых синглов. Генеральный директор Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) Митч Глейзер рассказал, что имеющиеся награды наглядно демонстрируют приверженность Эминема своему ремеслу и прочную связь, которая установилась у музыканта с поклонниками за последние 20 лет.
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