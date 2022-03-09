Эминем стал рекордсменом по количеству золотых и платиновых синглов

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Рэпер Эминем стал рекордсменом по числу золотых и платиновых синглов. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Сегодня Эминем становится самым сертифицированным исполнителем синглов за всю историю нашей программы и добавляет третий бриллиантовый альбом к своим многочисленным творческим достижениям. Поздравляем Эминема и всю команду его лейбла, которые установили планку выше, чем когда-либо", – заявил генеральный директор Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) Митч Глейзер.

Он подчеркнул, что имеющиеся награды наглядно демонстрируют приверженность Эминема своему ремеслу и прочную связь, которая установилась у музыканта с поклонниками за последние 20 лет.

Ранее в США прошло главное спортивное событие года – Супербоул. В перерыве матча зрителей ожидало музыкальное шоу. На переполненной 100-тысячной арене в Калифорнии выступили известные рэперы – Эминем, Snoop Dogg, 50 Cent, Доктор Дре, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.