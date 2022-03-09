Эминем стал рекордсменом по количеству золотых и платиновых синглов

15:47
Фото: АР/Evan Agostini/Invision
Рэпер Эминем стал рекордсменом по числу золотых и платиновых синглов. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Сегодня Эминем становится самым сертифицированным исполнителем синглов за всю историю нашей программы и добавляет третий бриллиантовый альбом к своим многочисленным творческим достижениям. Поздравляем Эминема и всю команду его лейбла, которые установили планку выше, чем когда-либо", – заявил генеральный директор Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) Митч Глейзер.
Он подчеркнул, что имеющиеся награды наглядно демонстрируют приверженность Эминема своему ремеслу и прочную связь, которая установилась у музыканта с поклонниками за последние 20 лет.
Ранее в США прошло главное спортивное событие года – Супербоул. В перерыве матча зрителей ожидало музыкальное шоу. На переполненной 100-тысячной арене в Калифорнии выступили известные рэперы – Эминем, Snoop Dogg, 50 Cent, Доктор Дре, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: