Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2022 года

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Первую строчку рейтинга самых высокооплачиваемых знаменитостей 2022 года по версии американского издания Forbes занял режиссер Питер Джексон. От продажи своей доли в студии визуальных эффектов Weta Digital он заработал 580 миллионов долларов.

Второе место в рейтинге занял музыкант Брюс Спрингстин с 435 миллионами долларов. Свое состояние он заработал благодаря продаже прав на свою музыку Sony Music Group. 340 миллионов долларов заработал рэпер Jay-Z на продаже доли в музыкальном сервисе Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac.

В число 10 самых высокооплачиваемых знаменитостей также вошли актер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала (270 миллионов долларов), рэпер Канье Уэст (235 миллионов долларов), создатели мультсериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун (210 миллионов долларов), а также музыкант Пол Саймон (200 миллионов долларов), актер Тайлер Перри (165 миллионов долларов), вокалист группы OneRepublic Райан Теддер (160 миллионов долларов) и музыкант Боб Дилан (130 миллионов долларов).

Самой богатой женщиной стала актриса Риз Уизерспун. За год она заработала 115 миллионов долларов, что позволило ей занять 12-ю строчку рейтинга.

Ранее Forbes назвал имена наиболее разбогатевших в 2021 году россиян. Этот рейтинг возглавил создатель мессенджера Telegram Павел Дуров. В марте текущего года Telegram впервые разместил собственные облигации и тем самым привлек на рынке один миллиард долларов. Также мессенджер резко нарастил пользовательскую базу.

