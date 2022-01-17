10 богатейших людей в мире увеличили свое состояние за время пандемии

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Десять богатейших людей мира более чем в два раза увеличили свое состояние за время пандемии коронавируса. Это следует из отчета организации Oxfam.

Согласно рейтингу Forbes, в десятку вошли глава Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, создатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, Марк Цукерберг из Facebook, а также Билл Гейтс и Стив Балмер, Ларри Эллисон, Уоррен Баффет и Бернар Арно.

Больше всего свое состояние удалось увеличить Илону Маску – более чем в 10 раз. По данным Oxfam, указанные 10 человек богаче 3,1 миллиарда беднейших людей. При тратах в объеме 1 миллион долларов в сутки их денег им бы хватило более чем на 400 лет.

Помимо этого, из отчета следует, что пока Маск, Безос, Баффет и другие наращивали свое состояние, другие 99,9% жителей Земли беднели.

Ранее стало известно, что владелец интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук в 2021 году оказалась лидером по приросту состояния среди всех миллиардеров мира. За год ее состояние выросло до 13 миллиардов долларов, или более чем на 1 000%.

