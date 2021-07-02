Экономисты назвали самую богатую и самую бедную страны Европы

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Самой богатой страной в Европейском союзе является Дания. Рейтинг составлен с учетом величины финансовых активов семей, говорится в отчете Национального банка страны.

Данный показатель в Дании составляет около 22 миллионов рублей. В 1-м квартале 2021 года благосостояние граждан составило 281 тысячу рублей на человека.

При этом датчане имеют больше долгов, чем жители других стран. Отмечается, что большая часть обязательств представляет собой банковскую или ипотечную задолженность под залог недвижимости.



На втором месте в данном списке расположились Нидерланды, далее – Люксембург и Швеция. Самой бедной страной в ЕС является Румыния, поскольку активы семей там составляют 937 тысяч рублей.

Ранее россиянам посоветовали запасаться валютой, пока курс рубля находится на максимуме. По словам старшего аналитика компании Forex Optimum Александра Розмана, если речь идет о долгосрочных накоплениях, то текущий курс доллара и евро можно считать настоящим подарком для россиян. При этом он подчеркнул, что принятие решения о покупке иностранной валюты – это индивидуальный процесс.

