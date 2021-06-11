Россияне назвали желаемую зарплату для финансовой независимости

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Компания "Сбербанк страхование жизни" провела исследование, которое было призвано оценить, какая зарплата нужна россиянам для финансовой независимости. Об этом сообщает РБК.
Большинство жителей РФ, согласно данным опроса, назвало необходимым доход в размере 74,9 тысячи рублей в месяц. В Москве этот показатель достигает 104,4 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге – 98,5 тысячи рублей. При этом во Владивостоке отметка равна 92,7 тысячи рублей.
63% жителей крупных и средних российских городов считают себя финансово независимыми. Мужчины в таком ключе высказываются чаще, чем женщины – 64 против 61%.
Порядка 33% россиян считают, что добиться независимости можно благодаря накоплениям. Москвичи оценивают их необходимый объем в 6,39 миллиона рублей. В 4,2 миллиона рублей оценивают финансовую подушку в Кемерове, в 4,12 миллиона – в Санкт-Петербурге.
Как заявила старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова, россиянам важно показать, что финансовую независимость формирует как ежемесячный доход, так и накопления, пенсионный план.
Опрос сервиса "Сбербанк страхование жизни" был проведен в июне 2020 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч рублей.
Согласно данным Росстата, в начале 2021 года наиболее высокая средняя зарплата была зафиксирована на Чукотке – 122,9 тысячи рублей. Москва заняла в рейтинге только третье место с показателем в 99,5 тысячи рублей.
Россияне владеют 40% всех финансовых активов, принадлежащих гражданам страны
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