Названа самая востребованная в 2021 году новая профессия

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Рейтинг новых наиболее востребованных профессий в 2021 году возглавила специальность врача телемедицины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследовательский сервис "Зарплата.ру".

"В 2021 году самой востребованной новой профессией в России стал врач телемедицины – спрос на таких специалистов за время пандемии вырос в 5 раз, при этом на терапевтов и педиатров – почти в 10 раз. Сегодня им предлагают доход до 130 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Среди востребованных профессий также отметили специалистов навигации, строительства (до 160 тысяч рублей), а также робототехников (до 90 тысяч рублей).

Помимо этого, стабильно востребованным остаются и профессии пилота дронов (от 50 тысяч рублей), специалиста по кибербезопасности (от 100 тысяч рублей), инженера 3D-печати (от 50 тысяч рублей), а также дизайнера виртуальной реальности или VR-архитекторы (от 90 тысяч рублей).

Ранее были названы самые высокооплачиваемые вакансии в столице. Одну из самых высоких зарплат (до 300 тысяч рублей в месяц) предлагали заместителю руководителя сети салонов красоты. Соискатель должен был иметь высшее образование и стаж работы в крупных компаниях на аналогичной должности не менее пяти лет. А в Подмосковье искали помощников по хозяйству в загородном доме. Работникам предлагали зарплату до 280 тысяч рублей в месяц, а также предоставляли проживание.