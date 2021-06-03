Названы самые высокооплачиваемые вакансии в столице

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В столице одну из самых высоких зарплат (до 300 тысяч рублей в месяц) предлагают заместителю руководителя сети салонов красоты. Соискатель должен иметь высшее образование и стаж работы в крупных компаниях на аналогичной должности не менее пяти лет. Об этом сообщает RT.

В Подмосковье ищут помощников по хозяйству в загородном доме. Работникам предлагают зарплату до 280 тысяч рублей в месяц, а также предоставят проживание.

Дизайнер-консультант в мебельном салоне может получать зарплату 250 тысяч рублей в месяц. Такие же деньги предлагают разработчику в стартапе Senior JavaScript Fullstack.

Техник-керамист в стоматологической лаборатории может зарабатывать до 250 тысяч рублей в месяц. Операционному директору в транспортной компании предлагают зарплату от 200 тысяч рублей в месяц.

Ранее эксперты перечислили самые востребованные профессии в 2021 году.

Оказалось, что чаще других работодатели ищут медработников, фармацевтов, специалистов IT и представителей массовых специальностей (водителей, продавцов, комплектовщиков, курьеров, логистов).