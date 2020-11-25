Узнать о вакансиях правительства Москвы теперь можно в Telegram-канале

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Узнать об актуальных вакансиях правительства Москвы теперь можно в Telegram-канале органа власти. Об этом сообщает портал мэра и Правительства Москвы.
На канале рекрутеры Центра подбора персонала правительства города будут рассказывать о различных городских проектах, доступных для посещения, а также давать советы, как строить карьеру, создавать резюме и проходить собеседования.
"В работе центра много разных вакансий, мы публикуем их сразу после появления. Удобно, что самые интересные из них теперь собраны в телеграм-канале и не нужно все время отслеживать новые публикации на разных кадровых порталах", – рассказала директор Центра подбора персонала Наиля Дмитриева.
По ее словам, кандидатам не прошедшим отбор на определенные должности рекрутеры смогут предлагать другие вакансии из имеющихся.
Отмечается, что инфраструктуре города доступны вакансии для юристов, строителей, архитекторов, бизнес-аналитиков, веб-разработчиков. От соискателей ждут стремления развивать столицу и работать на результат.
Кроме того, для выпускников вузов предусмотрена программа оплачиваемой стажировки. Работать в правительстве Москвы смогут те, кто справился с несколькими этапами отбора.
Ранее сообщалось, что онлайн-марафон для желающих найти работу до Нового года состоится в Москве с 30 ноября по 4 декабря. Его проведет центр "Моя карьера". В мероприятии примут участие порядка 100 компаний, которые предложат москвичам более 10 тысяч вакансий.
500 выпускников столичных вузов стали стажерами социальных учреждений
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