Названы самые высокооплачиваемые вакансии для работы на "удаленке"

Фото: depositphotos/AllaSerebrina
Сервис "Работа.ру" назвал самые высокооплачиваемые вакансии августа для работы из дома, сообщает RT.
В частности, главный по stories в компании, производящей смартфоны, может получать от 250 тысяч рублей в месяц. Работа при этом сезонная – продлится четыре месяца.
Инженер автоматизированного тестирования может рассчитывать на сумму от 175 тысяч рублей в месяц. Ему нужно проверять программное обеспечение, писать автоматизированные тесты и обучать тестированию коллег.
Зарплату от 150 тысяч рублей предлагают менеджеру по подбору персонала. На такую же зарплату могут претендовать соискатели на позицию NET-разработчика. От 120 тысяч рублей могут получить технические писатели, создающие краткую и понятную техдокументацию.
Ранее в Москве запустили онлайн-сервис "ВРаботе" для трудоустройства молодых соискателей. Новая платформа запущена на основе социальной сети "ВКонтакте" и Telegram.
Сервис функционирует как чат-бот: пользователю достаточно указать несколько параметров, и система предлагает подходящие сообщения от работодателей. Вакансии в сервисе разместили более 50 российских и международных компаний. В дальнейшем охват работодателей планируется расширять.
Специалисты Минэкономразвития опубликовали рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий. Возглавили перечень врачи, в топ-3 – грузчики и программисты junior-звена.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: