Названы самые высокооплачиваемые вакансии для работы на "удаленке"

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Сервис "Работа.ру" назвал самые высокооплачиваемые вакансии августа для работы из дома, сообщает RT.

В частности, главный по stories в компании, производящей смартфоны, может получать от 250 тысяч рублей в месяц. Работа при этом сезонная – продлится четыре месяца.

Инженер автоматизированного тестирования может рассчитывать на сумму от 175 тысяч рублей в месяц. Ему нужно проверять программное обеспечение, писать автоматизированные тесты и обучать тестированию коллег.

Зарплату от 150 тысяч рублей предлагают менеджеру по подбору персонала. На такую же зарплату могут претендовать соискатели на позицию NET-разработчика. От 120 тысяч рублей могут получить технические писатели, создающие краткую и понятную техдокументацию.

Ранее в Москве запустили онлайн-сервис "ВРаботе" для трудоустройства молодых соискателей. Новая платформа запущена на основе социальной сети "ВКонтакте" и Telegram.

Сервис функционирует как чат-бот: пользователю достаточно указать несколько параметров, и система предлагает подходящие сообщения от работодателей. Вакансии в сервисе разместили более 50 российских и международных компаний. В дальнейшем охват работодателей планируется расширять.

Специалисты Минэкономразвития опубликовали рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий. Возглавили перечень врачи, в топ-3 – грузчики и программисты junior-звена.

