В Москве запустили онлайн-платформу "ВРаботе" с вакансиями для молодежи

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Онлайн-сервис "ВРаботе" для трудоустройства молодых соискателей запустили в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Председатель Ассоциации студентов и студенческих объединений Москвы Амир Сараков заявил, что новая платформа запущена на основе социальной сети "ВКонтакте" и Telegram.

"На рынке существуют несколько агрегаторов, которые предлагают молодым специалистам начать карьерный путь. Однако возникают вопросы, не отпугивает ли интерфейс, не перегружена ли платформа, отвечает ли она всем запросам. Хотим решить проблему тысяч начинающих специалистов и упростить поиск работы", – объяснил руководитель проекта.

По словам Саракова, сервис "ВРаботе" функционирует как чат-бот: пользователю достаточно указать несколько параметров – и система предложат подходящие сообщения от работодателей.

Вакансии в сервисе разместили более 50 российских и международных компаний. В дальнейшем охват работодателей планируется расширять.

Ранее специалисты Минэкономразвития опубликовали рейтинг наиболее популярных у работодателей профессий. Возглавили перечень врачи, в топ-3 – грузчики и программисты junior-звена.

