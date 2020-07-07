Названы самые высокооплачиваемые работы на "удаленке" в России

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Стали известны самые высокооплачиваемые работы в РФ, на которых можно трудиться удаленно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Сообщается, что экспертами были проанализированы вакансии по удаленной работе в июле. На основе этого исследования был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых предложений.
"Одну из самых высоких зарплат – до 250 тысяч рублей на "удаленке" может получать главный бухгалтер в небольшой компании, которая работает с b2b-сегментом. Одни из главных требований для позиции – профессионализм, оперативность в работе и быстрая адаптация к меняющимся требованиям налоговой", – рассказали специалисты.
Кроме того, большой доход на "удаленке" может принести должность переводчика с английского языка. Большинство таких вакансий предлагают зарплату от 150 до 200 тысяч рублей. При этом уточняется, что доход будет зависеть от количества выполненных переводов.
Большая зарплата предлагается в сфере продаж. В частности, менеджеру по развитию бизнеса в одной из петербургский компаний будут платить от 100 тысяч рублей в месяц. При этом итоговый доход будет увеличен процентами от продаж.
До 120 тысяч рублей можно заработать удаленно на должности специалиста по контекстной рекламе. В обязанности такого сотрудника будут входить создание и ведение рекламных кампаний в системах Яндекс.Директ, Google AdWords, а также настройка аналитики в Google Analytics, Яндекс.Метрика и анализ эффективности рекламных источников.
Кроме того, до 110 тысяч рублей в месяц за дистанционную работу предлагается профессионалам IT-сферы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил сохранить "удаленку" в Москве. Он подчеркнул, что сохранение дистанционной работы важно в период снижения показателей коронавирусной инфекции в столице.
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