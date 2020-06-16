Большинство российских компаний хотят сохранить удаленную работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Большинство российских компаний собираются сохранить дистанционный формат работы, сообщает RT.

В частности, 59% хотят перевести на удаленную работу только часть сотрудников, а 15% – всех.

Компании назвали плюсы и минусы дистанционной работы. Главными положительными моментами они считают экономию времени на дорогу до офиса и сокращение расходов на питание (50%). Еще одним плюсом стала возможность нанять сотрудника из любой точки России или мира (29%) и отсутствие затрат на аренду офиса (21%).

Минусами "удаленки" работодатели считают невозможность реального общения (43%) и сложности с контролем сотрудников (28%).

Ранее сообщалось о том, что компании хотят обязать возмещать расходы работников на "удаленке". В частности, предлагалось компенсировать затраты на электроэнергию, интернет, телефонную связь и компьютерные программы.