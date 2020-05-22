Эксперты рассказали, кому нельзя оставаться на "удаленке" по окончании самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Основатель обучающей программы дистанционного управления и удаленной работы Евгения Тудалецкая рассказала, каким сотрудникам нельзя оставаться на удаленной работе после окончания режима самоизоляции.
"Если мы говорим в разрезе профессий, кого точно не стоит переводить на "удаленку", так это людей, которые обязаны встречаться с клиентами. Например, это менеджеры по продажам b2b", – объяснила Тудалецкая в беседе с Москвой 24. Также вернуться на работу придется специалистам, контролирующим производство.
Что касается компаний, оставить работать дома сотрудников смогут только те, кто смог наладить удаленный контроль за деятельностью подчиненных во время карантина. "Нужно вернуть людей в офис, если руководитель компании сам не до конца понимает, как управлять большим коллективом на "удаленке", – пояснила Тудалецкая.
Если же компания предлагает своим сотрудникам выбор, человек должен сам оценить свои показатели и понять, сможет ли он продолжать работу из дома.
Если же у компаний есть возможность оставить сотрудников работать из дома, руководители не должны принимать решение самостоятельно. Необходимо узнать у коллектива мнение по этому поводу. "Если, например, более 50 процентов подчиненных готовы остаться дома, лучше будет перевести на "удаленку" всех из этого подразделения, понимая, что остальные, проголосовавшие против, скорее всего, покинут компанию в ближайшее время", – заключила Тудалецкая.
Согласно результатам исследования "Работы.ру", каждая шестая компания после снятия ограничений планирует оставить на удаленной работе часть своего коллектива.
Руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович выступил с предложением внести в Трудовой кодекс РФ плавающий график работы после окончания пандемии COVID-19.
При этом в Госдуме поправки в ТК не поддержали. "Данная инициатива может разрушить всю концепцию рабочего законодательства. Я не думаю, что это предложение о плавающем графике после того, как закончится кризис, связанный с пандемией, может быть реализовано", – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.
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