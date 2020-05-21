В Совфеде разъяснили предложение об уголовном наказании за "серые" зарплаты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Уголовное наказание за "серые" зарплаты должно касаться собственников и руководителей предприятий, заявил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.
По его словам, нужно прописать существенные штрафы.
"Уголовное наказание за "серые" зарплаты должно касаться не только руководителей, но и собственников предприятий", – приводит слова Артамонова РИА Новости.
Как отмечается, ранее сенатор направил предложения в посткоронавирусный план об установлении уголовной ответственности за "серые" зарплаты.
По его словам, в верхней палате парламента намерены подготовить соответствующий законопроект и согласовать его с профильными ведомствами.
Парламентарий подчеркнул, что целью наказания является введение штрафов.
Ранее в Госдуме объяснили, почему россияне готовы работать, получая серую зарплату. Как сообщалось, "серая" превышает "белую": чтобы выдать рубль зарплаты, нужно заплатить 60 копеек.
По данным опроса сервиса Superjob, 43 процента россиян согласились бы на работу с "серой" зарплатой. Еще 36 процентов респондентов не согласились бы на такое предложение, 21 процент затруднился ответить. В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте согласилось бы по 39 процентов респондентов.
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