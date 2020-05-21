В Совфеде разъяснили предложение об уголовном наказании за "серые" зарплаты

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Уголовное наказание за "серые" зарплаты должно касаться собственников и руководителей предприятий, заявил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов.

По его словам, нужно прописать существенные штрафы.

"Уголовное наказание за "серые" зарплаты должно касаться не только руководителей, но и собственников предприятий", – приводит слова Артамонова РИА Новости.

Как отмечается, ранее сенатор направил предложения в посткоронавирусный план об установлении уголовной ответственности за "серые" зарплаты.

По его словам, в верхней палате парламента намерены подготовить соответствующий законопроект и согласовать его с профильными ведомствами.

Парламентарий подчеркнул, что целью наказания является введение штрафов.

Ранее в Госдуме объяснили, почему россияне готовы работать, получая серую зарплату. Как сообщалось, "серая" превышает "белую": чтобы выдать рубль зарплаты, нужно заплатить 60 копеек.

По данным опроса сервиса Superjob, 43 процента россиян согласились бы на работу с "серой" зарплатой. Еще 36 процентов респондентов не согласились бы на такое предложение, 21 процент затруднился ответить. В Москве и Санкт-Петербурге на зарплату в конверте согласилось бы по 39 процентов респондентов.