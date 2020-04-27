Эксперты назвали плюсы и минусы удаленной работы

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Специалисты аналитического центра "Битрикс24" назвали плюсы и минусы дистанционной работы, передает RT.
Исследователи рассказали, что к минусам удаленной работы более трети россиян (34%) отнесли недостаток личного общения с коллегами. Еще порядка 27% респондентов отметили низкую мотивацию и слабую вовлеченность коллег в рабочий процесс.
При этом 52% участников опроса довольны тем, что благодаря дистанционной работе у них появилось больше свободного времени и не приходится тратить деньги на еду. Еще 25% россиян отмечают экономию на аренде рабочих площадей. И 23% опрошенных заявили, что с таким форматом работы они могут найти сотрудников из любой точки мира.
Специалисты подчеркнули, что в целом удаленная работа устраивает 63% россиян, при этом 60% респондентов заявили, что не считают такой формат работы эффективным.
Ранее консультант практики "Развитие лидерства" компании Ward Howell Евгений Смирнов дал советы по правильному построению рабочего дня дома. По его словам, чтобы избежать неорганизованности, необходимо четко разделить пространство и время для работы и отдыха.
Смирнов пояснил, что важно договориться с членами семьи, в особенности с детьми, чтобы они не отвлекали во время рабочего дня. Он отметил, что также будет полезным выработать некие условные знаки, которые указывали бы на вашу занятость.
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