Названы условия эффективной работы на дому

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В условиях распространения коронавирусной инфекции многие офисы перешли на дистанционный режим работы. Бизнес-тренер Андрей Антонов рассказал в интервью радио Sputnik о том, как организовать эффективный рабочий день на дому.

Отмечается, что на удаленной работе сохранить результативность намного труднее, чем в офисе. Для того чтобы создать полноценный настрой на нужный лад, необходимо обеспечить выполнение ряда условий, считает специалист.

"Если у человека есть внутренняя мотивация работать качественно и хорошо, я бы рекомендовал одеваться так, как будто ты находишься на работе: причесываться, умываться, женщинам – краситься. Это самодисциплинирует и позволяет быть внутренне заряженным именно на работу", – уверен Антонов.

Он добавил, что многие работники с трудом справляются с ленью, однако ее необходимо пресекать в корне. По словам бизнес-тренера, качество работы напрямую зависит от внутреннего настроя.

"Можно заниматься спортом дома в трусах, как попало, но если у тебя есть привычка надеть красивый спортивный костюм и взять специальный коврик, автоматически создается настрой делать все по высшему разряду. Это касается всех сфер жизни", – резюмировал Антонов.

Ранее эксперты рассказали, как пережить самоизоляцию дома, когда все друг от друга устают и нет никакой возможности даже для минимального уединения. Одним из принципов выживания на карантине специалисты назвали организацию жизни, приближенную к работе или учебе.