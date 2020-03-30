Названы условия эффективной работы на дому

10:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В условиях распространения коронавирусной инфекции многие офисы перешли на дистанционный режим работы. Бизнес-тренер Андрей Антонов рассказал в интервью радио Sputnik о том, как организовать эффективный рабочий день на дому.
Отмечается, что на удаленной работе сохранить результативность намного труднее, чем в офисе. Для того чтобы создать полноценный настрой на нужный лад, необходимо обеспечить выполнение ряда условий, считает специалист.
"Если у человека есть внутренняя мотивация работать качественно и хорошо, я бы рекомендовал одеваться так, как будто ты находишься на работе: причесываться, умываться, женщинам – краситься. Это самодисциплинирует и позволяет быть внутренне заряженным именно на работу", – уверен Антонов.
Он добавил, что многие работники с трудом справляются с ленью, однако ее необходимо пресекать в корне. По словам бизнес-тренера, качество работы напрямую зависит от внутреннего настроя.
"Можно заниматься спортом дома в трусах, как попало, но если у тебя есть привычка надеть красивый спортивный костюм и взять специальный коврик, автоматически создается настрой делать все по высшему разряду. Это касается всех сфер жизни", – резюмировал Антонов.
Ранее эксперты рассказали, как пережить самоизоляцию дома, когда все друг от друга устают и нет никакой возможности даже для минимального уединения. Одним из принципов выживания на карантине специалисты назвали организацию жизни, приближенную к работе или учебе.
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