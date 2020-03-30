Школьники теперь могут пройти предметную диагностику онлайн

08:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Учащиеся московских школ с 2-го по 11-й класс могут бесплатно пройти диагностику онлайн. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Помимо обычных предметных диагностик, уже доступны диагностики в формате ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку для учащихся, а также все привычные диагностики и тренинги для московских учителей", – рассказал заместитель директора Московского центра качества образования (МЦКО) Богдан Легостаев.
Онлайн-проект предоставляет учащимся возможность удаленно выполнять задания. Для прохождения диагностики необходимо иметь компьютер и мобильный телефон с камерой, с помощью которого можно зафиксировать процесс прохождения задания.
Сервис изучает действия школьника в процессе работы, фиксирует возможные нарушения и уведомляет об этом наблюдателя. Оператор после этого проверяет информацию и принимает соответствующее решение. Результаты проверки известны на следующей день после выполнения задания.
Для прохождения заданий нужно зарегистрироваться на сайте МЦКО, после чего указать тип задания "Онлайн-диагностика".
На прошлой неделе сообщалось о переносе сроков сдачи ЕГЭ на 8 июня и ОГЭ на 9 июня. Перенесен и досрочный этап. Изначально он должны был проходить с 20 марта по 13 апреля, но его отложили до июня.
Рособрнадзор продлил сроки перерегистрации участников досрочного периода на основной до 8 апреля.
Для школьников и студентов введены каникулы с 30 марта по 3 апреля. Эта неделя объявлена Владимиром Путиным нерабочей с сохранением заработной платы.
В детских садах и начальных школах на это время организуют небольшие группы с численностью не более 12 человек. В них примут детей, чьи родители в силу производственной необходимости работают.
Продлят ли в школах учебный год
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