Школьники теперь могут пройти предметную диагностику онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Учащиеся московских школ с 2-го по 11-й класс могут бесплатно пройти диагностику онлайн. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Помимо обычных предметных диагностик, уже доступны диагностики в формате ОГЭ и ЕГЭ по математике и русскому языку для учащихся, а также все привычные диагностики и тренинги для московских учителей", – рассказал заместитель директора Московского центра качества образования (МЦКО) Богдан Легостаев.

Онлайн-проект предоставляет учащимся возможность удаленно выполнять задания. Для прохождения диагностики необходимо иметь компьютер и мобильный телефон с камерой, с помощью которого можно зафиксировать процесс прохождения задания.

Сервис изучает действия школьника в процессе работы, фиксирует возможные нарушения и уведомляет об этом наблюдателя. Оператор после этого проверяет информацию и принимает соответствующее решение. Результаты проверки известны на следующей день после выполнения задания.

Для прохождения заданий нужно зарегистрироваться на сайте МЦКО, после чего указать тип задания "Онлайн-диагностика".

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Рособрнадзор продлил сроки перерегистрации участников досрочного периода на основной до 8 апреля.

Для школьников и студентов введены каникулы с 30 марта по 3 апреля. Эта неделя объявлена Владимиром Путиным нерабочей с сохранением заработной платы.

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