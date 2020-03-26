Пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады состоится в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады пройдет в столице. Мероприятие будет организовано с 15 апреля по 25 мая.

Известно, что задания будут доступны только онлайн. К участию допускаются ученики школ Москвы из 4–10 классов. Как рассказал директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко, начать готовиться к олимпиаде уже можно с сегодняшнего дня.

"Ребенок сможет потренироваться перед школьным этапом и впоследствии чувствовать себя увереннее на олимпиаде", – уточнил он. При этом обсудить задания, доступные учащимся, можно будет с родителями, друзьями.

Отмечается, что в столице уже ранее проводили олимпиаду онлайн. С 2019 года школьный и муниципальный этапы по некоторым предметам организуют в дистанционной форме.

Благодаря удаленной олимпиаде снижается нагрузка на образовательные учреждения. Кроме того, подобные технологии позволяют быстрее проверять работы учеников.

В Москве организатором Всероссийской олимпиады школьников выступает столичный департамент образования и науки. Победители и призеры финала претендуют на льготы при поступлении в институты.

Ранее сообщалось, что заключительные этапы олимпиады школьников МГУ перенесли из-за коронавируса.