Социальные учреждения Москвы будут консультировать онлайн

17:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Социальные учреждения столицы с 28 марта по 5 апреля работают по временному графику, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Это связано с тем, что в это время в городе проводятся дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
Центры социального обслуживания начинают работать в выездном режиме. А по телефону можно получить психологическую и юридическую помощь.
Также в дистанционном режиме работают центры помощи семье и детям. Горожане могут получить консультацию по телефону, а заявления принимаются онлайн.
Центр занятости населения "Моя работа" также перешел на дистанционный режим работы. Работодатели могут публиковать объявления о наличии вакансий, переходе на неполный рабочий день, предоставлении квот. Москвичам доступен поиск работы онлайн.
Столичные отделы ЗАГС не будут принимать граждан с 30 марта по 3 апреля. Регистрации или расторжение брака пройдут в соответствии с заявлениями, принятыми ранее. Церемонии на необычных площадках перенесли в ЗАГС и дворцы бракосочетания. А молодоженам ограничили до пяти человек количество гостей на самой регистрации.
С 28 марта в Москве временно приостановили работу выездные прививочные пункты для вакцинации домашних животных против бешенства.
25 марта Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Это было первое выступление президента страны перед россиянами после выявленных случаев заражения вирусом в стране.
Президент попросил граждан не надеяться на "русское авось", напомнив, что нужно соблюдать правила безопасности. В связи с этим следующую неделю Владимир Путин объявил выходной. Он подписал указ об объявлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы.
Президент также отметил, что благодаря заранее принятым мерам удается сдерживать широкое и стремительное распространение болезни. Однако он подчеркнул, что гражданам необходимо проявить дисциплинированность и остаться дома в ближайшие дни.
В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, в том числе и в Москве, закрыты образовательные учреждения, учеба теперь проходит в дистанционном режиме, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
В России всего зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выписаны из больниц 15 человек, за весь период выписано 64 человека. В Москве вирусом заразились 1014 человек.
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