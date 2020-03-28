Не один дома: как пережить самоизоляцию в кругу семьи

Ситуация с коронавирусом резко изменила жизни миллионов людей, отправив их сидеть по домам. Честный ответ на вопрос, можно ли не сойти с ума в самоизоляции и как это сделать, в тексте журналиста и мамы четырех детей Анны Кудрявской-Паниной.





Кто из нас еще пару месяцев назад мог себе представить такую жизнь: работа из дома, еда только дома, да и вообще все только дома – тут тебе и ресторан, и тренажерный зал, и бассейн, и кинотеатр, и вечеринка с друзьями в zoom, и черт знает что еще, но только тут и больше нигде.

Расскажи мне все, что мы наблюдаем и переживаем сейчас в конце прошлого года, я бы не то что не поверила, я бы очень посмеялась, хотя, конечно, где-то глубоко в моем сознании, обожающем фильмы-катастрофы (конечно, с хорошим финалом), мысль о том, что в мире все может пойти по плохому сценарию, безусловно, всегда сидела.

Но случилось то, что случилось, и уже огромное количество людей живет в режиме самоизоляции, про которую мне точно есть что рассказать, потому что я в этом режиме живу уже четвертый год.

Живу, как и многие другие матери маленьких детей, совмещающие удаленную работу, быт и воспитание детей. Ровно то, чем сейчас заняты те, кто оказался в самоизоляции из-за пандемии. Да, в "мирной" жизни мой "карантин" могли скрасить прогулки с детьми, покупка кофе и смолтолк с продавцом, побег на маникюр или в кино в выходные, когда есть с кем оставить детей, но в целом это вполне себе самоизоляция. Во время которой я прошла все пять стадий принятия неизбежного, разбила все иллюзии на тему "сидеть дома здорово" и поняла одну главную вещь.



Самоизоляция – штука коварная. Сначала кажется: о, это круто, никуда не надо бежать, я сэкономлю уйму времени, смогу столько всего сделать полезного и приятного, отдохну в конце концов. Но уже на второй-третий день понимаешь, какая это ерунда.



И ты ничего не успеваешь, хотя не тратишь уйму времени на дорогу на работу и обратно, не зависаешь с друзьями в кафе, не бродишь часами по магазинам. Ты все время занят, от тебя все время что-то требуется, причем прямо сейчас.

Как не сойти с ума в самоизоляции? Читайте в моем бестселлере "Никак". Это лишь отчасти шутка. Потому что в любом случае новая реальность – это серьезный стресс. А для тех, кто никогда не жил в таком режиме, стресс вдвойне. Мне казалось, что уж для меня-то самоизоляция ничего нового не представляет. Бывало, что я неделями не выходила из дома, но... Мои домочадцы-то из него выходили каждый день.



А сейчас на не такой уж большой жилплощади трое взрослых и двое маленьких детей. Первые работают из дома, вторые не ходят в детский сад. В ванную и сортир выстраивается очередь. Все бесконечно едят. Дома хаос. Дети лезут к работающим взрослым.



Все друг от друга устают, и нет никакой возможности даже для минимального уединения. Вишенкой на торте – тревога, довольно серьезная тревога, потому что нарушился привычный жизненный уклад не одного человека, а всего мира. И потому что угроза, перед которой мы все оказались, очень серьезна.



Как пережить непростое время? Как минимизировать издержки для психики и возможно ли это вообще? Возможно отчасти.

За эти дни в Сети появилось множество советов, как выжить в карантине. И, казалось бы, читала уже сто раз, а все равно читаю. И часто вижу много созвучного тому, что позволяло мне продержаться на плаву последние три с лишним года. Прямо скажу, не все из собственных правил мне удавалось соблюдать, но я честно пыталась. И это действительно помогало.

Старайтесь побороть хаос в зачатке.

Организуйте жизнь точно так же, как если бы вы работали, а дети учились. По крайней мере, пытайтесь. Режим – наше все. Когда остаешься дома, соблазн поспать подольше, лечь попозже очень велик. Не стоит ему поддаваться. Не сбивайте себя с ритма. Старайтесь жить по привычному графику будних и выходных дней. С поправкой на ветер, конечно.

Чтобы было проще превратить домашний хаос в организованную и структурированную жизнь – планируйте. Планируйте все: работу из дома, бытовые задачи, отдых и развлечения. Планируйте не только свою деятельность, но и то, чем будут заниматься дети, и то, чем вы будете заниматься вместе с ними. А главное – запланируйте себе время для уединения. Хотя бы час времени, когда вы будете в комнате/кухне/ванной одни и делать ровно то, что вам хочется: читать, тупить в интернете, принимать ванну с бокалом вина и сериалом. Но это будет ваше время, а не время для важных и полезных дел.

Примите новую реальность и попытайтесь подружиться с ней. Будьте гибкими.



Давайте начистоту, дети, лишенные прогулок и привычной активности, рано или поздно начинают сходить с ума и сводить с него нас.



И тут нас всех могут спасти проклинаемые многими родителями гаджеты. И не надо разрываться между работой и ноющими детьми или сгорать от чувства вины, просто включите им мультики или дайте поиграть в компьютерную игру в два раза дольше положенного в "мирное" время. И не мучьтесь мыслями о том, как в будущем вам придется с этим бороться. Мы сейчас как раз и пытаемся сделать возможным это будущее, в котором они радостно сбегут на улицу от телевизоров и ноутбуков. Давайте жить сегодня. А оно – вот такое. Какое есть.



Фото: depositphotos/ EdZbarzhyvetsky

Старайтесь меньше прокрастинировать. Когда сидишь дома, кажется, что времени на все вагон. И такая иллюзия заставляет нас расслабляться, а в итоге ловить себя на чувстве неудовлетворенности и недовольства собой перед горой дел, которые сами себя, как известно, не сделают.

Живите мелкими задачами. Не пытайтесь объять необъятное. Не надо вот этого всего: о, раз сижу дома, сделаю генеральную уборку на этой неделе. Не забывайте, что дома сидите не только вы и что вы не в отпуске, а на "удаленке". Если вы очень хотите, то никто не мешает вам то время, которое вы обычно утром тратите на дорогу на работу, провести за уборкой пары кухонных шкафов, а вечером эти час-полтора-два потратить на чтение с детьми или настольную игру всей семьей.

Делегируйте детям больше свободы и больше ответственности в том, в чем раньше не решались, сообразно возрасту, конечно. Хотя бы просто потому, что вас на все и всех не хватит. Пусть принимают решения и несут за них ответственность. Даже если они в чем-то ошибутся, помните, все поправимо. И да, иной раз лучше единожды разобраться с последствиями, чем бесконечно точечно контролировать все мыслимое и немыслимое. Знаете, это как с младенцем, который учится есть ложкой.



Можно стоять рядом с тряпкой всю трапезу и вытирать то стол, то пол, то ребенка и потратить на это уйму времени. А можно в это время заниматься своими делами, а потом один раз вымыть все сразу.



Фантазируйте. Бесконечное нахождение дома рано или поздно вас заест, попробуйте креативить и хоть как-то разнообразить ваши дни сурка. На самом деле пытайтесь запланировать на каждый день что-то увлекательное. Приготовить новое блюдо, явно в ваших закромах есть не только гречка. Принять участие в вебинаре на давно интересную тему. Устроить с детьми костюмированную вечеринку.

Двигайтесь. Сейчас множество тренеров предлагают онлайн-тренировки, выбрать на свой вкус – не проблема.

Берегите ваши личные и семейные ритуалы и оставляйте любимые неизменными, даже если что-то кажется нереализуемым, пробуйте подстроиться с учетом обстоятельств. Привыкли в пятницу вечером с друзьями вместе ужинать? Попробуйте не менять традицию. Скайп или зум вам в помощь. Формат необычный, тем и забавен.

Общайтесь. Все годы моей вынужденной самоизоляции я благодарила мироздание и научно-технический прогресс за интернет. Только благодаря ему я не одичала окончательно. Виртуальное общение вовсе не суррогат реального, а во времена вынужденного заточения – просто спасение.

Не ссорьтесь. Поверьте, это будет непросто. Когда на одной жилплощади одновременно трутся несколько человек в режиме 24/7, неизбежны и конфликты интересов, и просто усталость друг от друга. Читали, наверное, шутку про то, как на карантине муж и жена стали много общаться и выяснили, что они довольно интересны друг для друга? Так вот – в жизни может произойти все с точностью до наоборот. Постарайтесь отложить все выяснения отношений на потом. Просто помните, что ситуация карантина стрессовая и взрывоопасная, старайтесь сглаживать углы, иначе пережить его будет очень непросто.



Фото: depositphotos/ IuriiSokolov

А, вот еще что, не могу не сказать о своем, материнском. Мне кажется, что ситуация, в которой мы все сейчас вынужденно оказались, многим прояснит, что женщина в отпуске по уходу за ребенком не совсем в отпуске и не сидит дома, ничего не делая. Большинство полагает, что и ее работа из дома (на "удаленке"), если она это делает, ей вообще легко дается и только отвлекает от скуки. Поработав на "удаленке" в компании неприкаянных детей, многие поймут, каково это. Как и то, почему эти неугомонные мамашки все рвутся с детьми в музеи, самолеты, кафешки. И у всех недоумевающих и советовавших "сидеть дома со своими детьми" теперь есть шанс попробовать самим посидеть дома.

Самоизоляция может быть физически комфортной, если вы живете один или с партнером, без детей, у вас есть уединенное место для работы и отдыха, вы оба собранны и пунктуальны, равномерно делите домашние обязанности. Физически вам будет неплохо. Но психологически никакая самоизоляция не может быть комфортной. Вы можете пять лет подряд ныть, как вы мечтаете не ездить в офис, работать из дома и вообще никуда не выходить, но как только вы окажетесь в ситуации домашнего ареста, вы поймете, как вам был комфортен ваш образ жизни.



И не потому, что вам на самом деле все нравилось, а потому, что вас лишили выбора.



Потому что вы не можете выйти из этой самоизоляции, когда она вам надоест, потому что вы не можете разнообразить ее привычным образом.

Главное, что поможет всем нам не сойти с ума, – это помнить совет старого ребе из очень мудрого анекдота-притчи про табличку со словами "так будет не всегда". Не помните? Ну погуглите тогда, заодно и отвлечетесь.