Дети, фитнес, онлайн-музеи и коты: чем заняться дома в режиме самоизоляции

По указу президента России неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы. Напомним, что это сделано в связи с необходимостью предотвратить быстрое распространение коронавируса в стране. Поэтому важно в эти дни оставаться дома и минимизировать контакты с другими людьми. А мы расскажем вам, как с удовольствием занять свои будни в домашней обстановке.

Время новых возможностей

Временная изоляция на дому – отличный способ для того, чтобы наконец-то уделить время своим детям. Теперь уже не отделаешься стандартными вопросами: "Сынок, как дела в школе?" или "Что ты сегодня кушал?" Включаемся на полную и придумываем самые невероятные игры с детьми. Как, например, сделал этот отец.



Можно заняться спортом, дети здесь тоже не помеха, а дополнительный снаряд – тренируйтесь с весом. Используйте ручные тренажеры, фитнес-мячи, гантели, коврики для йоги, эспандеры. Если за все время жизни не удалось приобрести ни одного тренажера, берем бутылку с водой и начинаем делать упражнения. Сгибаем руки в локтях, разводим в стороны, поднимаем вверх, делаем приседания и выпады.



Москвичка Яна в самоизоляции наконец-то занялась танцами. "Если бы не самоизоляция, не знаю, когда бы это сделала. Действительно, видеть позитивный потенциал во всех событиях – дар", – написала Яна на своей странице в Instagram.





Начните то, что откладывали в долгий ящик: почините шкаф, разберите старые вещи, сделайте генеральную уборку, посадите рассаду для дачи – уже пора. Кстати, для многих изоляция – отличный шанс повысить свои кулинарные навыки. Некуда девать гречку и макароны? Начните с них, вот вам базовый рецепт гречневой каши на завтрак.





Или пообщайтесь со своими домашними любимчиками, которые давно соскучились по вашей ласке. Хотя, возможно, не все.





И не забываем об искусстве! Несмотря на то что культурные площадки города закрыты для посетителей, музеи готовы провести вас по своим галереям онлайн совершенно бесплатно. YouTube-каналы есть у Музея космонавтики, Mузея Москвы, Дарвиновского музея, MMОMА, Московского зоопарка, заповедника "Царицыно" и многих других. Онлайн вы также сможете посмотреть интервью и документальные фильмы, пройти мастер-классы и послушать лекции.

Любители музыки с 21 марта по 10 апреля в рамках фестиваля смогут насладиться концертами Московской консерватории онлайн. А 2 апреля откроется ХI кинофестиваль "Дубль дв@". Фильмы и спектакли кинофестиваля будут доступны онлайн бесплатно 24 часа в сутки.

Главное в борьбе с коронавирусом – это мы с вами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

О распоряжении сделать следующую неделю нерабочей Путин рассказал во время своего обращения к россиянам. С учетом обычных выходных "каникулы" продлятся целых девять дней – с 28 марта по 5 апреля. В стандартном режиме продолжат работать только непрерывно действующие и медицинские организации, а также сотрудники компаний, которые обеспечивают население продуктами питания, выполняют неотложные ремонтные работы или действуют в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева в диалоге с Москвой 24 напомнила, что на сегодняшний день карантин и режим самоизоляции являются самыми эффективными методами профилактики коронавирусной инфекции. "Надо взять себя в руки, включить логическое мышление и понять, что сегодня просто необходимо остаться дома, ограничить контакты, уменьшить риски", – подчеркнула Ткачева.





Ольга Ткачева главный гериатр Минздрава РФ Сегодня передний план борьбы с вирусом – это не больница, не поликлиника, а мы с вами. Если мы это поймем, мы победим.

О том, что необходимо соблюдать меры по самоизоляции, также напомнила руководитель Лаборатории острых респираторных вирусных инфекций Института вирусологии Минздрава РФ Людмила Колобухина. Она подчеркнула важность соблюдения санитарных рекомендаций в домашних условиях.

"Находясь дома, не следует пренебрегать мерами безопасности. Мытье рук с мылом и обработка антисептиком, влажная уборка и проветривание помещения помогут защитить ваших близких от инфицирования", – отметила Колобухина.

Из-за коронавируса москвичам рекомендовали отказаться от посещения природных территорий столицы. С 28 марта временно закрываются для посещения ВДНХ, Парк Горького, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", парк "Зарядье", парк "Сокольники", музей-усадьба "Кусково".

Приостанавливают свою работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие заведения общепита, кроме обслуживания на вынос и удаленной доставки. Также должно быть временно прекращено предоставление гражданам услуг, требующих личного присутствия человека.

В торговых центрах останутся открытыми только магазины, банки и службы быта. Центры государственных услуг "Мои документы" переходят на режим работы по предварительной записи. Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.