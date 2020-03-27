Жителей столицы призвали не посещать природные территории

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В "Мосприроде" рекомендовали москвичам отказаться от посещения природных территорий столицы из-за коронавируса, сообщает Агентство "Москва".

При этом в пресс-службе ведомства уточнили, что запрета на посещение природных территорий нет. Вместе с тем с 28 марта по 5 апреля там не будут работать объекты розничной торговли, в том числе рестораны, кафе, а также пункты проката и других объектов инфраструктуры.

Эколого-просветительские центры "Мосприроды" приостанавливают прием групп и отдельных посетителей.

"Несмотря на то, что территории принимают все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции, просим вас проявить заботу о здоровье ваших близких и придерживаться режима самоизоляции", – отметили в пресс-службе.

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С 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончалось.