Музеи Москвы запустили онлайн-проекты

Фото: The City/Михаил Голденков
Онлайн-проекты на своих YouTube-каналах организовали 18 музеев столицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Жителей города призвали присоединяться к проектам, пока культурные площадки закрыты для посетителей в связи с коронавирусом.
В частности, пользователи смогут посмотреть интервью, лекции, мастер-классы и документальные фильмы.
"Темы самые разные: история, искусство, естественные науки", – отметила заммэра Наталья Сергунина.
Каналы есть у Дарвиновского музея, заповедника "Царицыно", МАММ, Музея космонавтики; дома Марины Цветаевой, MMоMA, зоопарка и многих других.
Ранее столичный парк "Зарядье", а также музей-заповедник "Коломенское-Измайлово-Люблино" сообщили, что закрываются для посещения.
Сергей Собянин ранее заявил, что все увеселительные заведения, рестораны и кафе приостановят работу в нерабочую неделю.
Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты.
Собянин рассказал о закрытии парков и кафе в Москве
В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.
В столице действует режим повышенной готовности. Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658 в России. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.
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