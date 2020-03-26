Музеи Москвы запустили онлайн-проекты

Фото: The City/Михаил Голденков

Онлайн-проекты на своих YouTube-каналах организовали 18 музеев столицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Жителей города призвали присоединяться к проектам, пока культурные площадки закрыты для посетителей в связи с коронавирусом.

В частности, пользователи смогут посмотреть интервью, лекции, мастер-классы и документальные фильмы.

"Темы самые разные: история, искусство, естественные науки", – отметила заммэра Наталья Сергунина.

Каналы есть у Дарвиновского музея, заповедника "Царицыно", МАММ, Музея космонавтики; дома Марины Цветаевой, MMоMA, зоопарка и многих других.

Ранее столичный парк "Зарядье", а также музей-заповедник "Коломенское-Измайлово-Люблино" сообщили, что закрываются для посещения.

Сергей Собянин ранее заявил, что все увеселительные заведения, рестораны и кафе приостановят работу в нерабочую неделю.

Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплаты.

Собянин рассказал о закрытии парков и кафе в Москве

В России на фоне пандемии ввели ряд ограничительных мер. В ряде регионов, включая Москву, отменены учебные занятия, запрещены массовые мероприятия, а работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленную работу из дома.

В столице действует режим повышенной готовности. Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

В Москве выявлено 410 случаев коронавируса, всего в России – 658 в России. Мэр Москвы заявил, что в столице пик еще не пройден.