XI онлайн-кинофестиваль "Дубль дв@" откроется 2 апреля

Фото: предоставлено фестивалем "Дубль дв@"

"Российская газета" объявляет об открытии ХI фестиваля "Дубль дв@". Главная его задача – дать возможность встретиться лучшим российским фильмам последних лет и всем желающим их посмотреть.

В этом году фестиваль открывается в особых условиях, когда интернет-формат становится единственно возможным. Интернет-природа фестиваля не только расширяет его "кинозал" до масштабов всей планеты, но и дает возможность обратной связи – непосредственной и немедленной – между зрителями и создателями картин. Первые пишут рецензии, публикуют их на форуме фестиваля, вторые в любой момент могут вступить с ними в прямой диалог. Авторы лучших рецензий, опубликованных на сайте фестиваля, получат памятные подарки.

В конкурсах этого года участвуют девять полнометражных и 10 короткометражных игровых фильмов последних лет. Работают два профессиональных жюри – они присудят призы за лучший полнометражный фильм, лучший короткометражный, лучшую режиссерскую и актерскую работы. Третья судейская коллегия – зрители, которые голосованием в интернете выберут лауреата приза зрительских симпатий. Кроме того, в этом году снова отдельным конкурсом объявлен "Театральный антракт". Зрители всего мира смогут увидеть избранные музыкальные спектакли и отдать свой голос за лучшие из них.