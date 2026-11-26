В преддверии Нового года в Москве пройдет множество захватывающих мероприятий. В частности, гости смогут посетить огромный каток в Парке Горького, покататься на лыжах, встретить Деда Мороза и попасть на зимние музыкальные фестивали. Подробнее – в нашем материале.

Волшебство на главных катках

Фото: пресс-служба департамента городского хозяйства Москвы

Сергей Собянин распорядился наладить бесперебойную работу всей городской инфраструктуры, обустроенной к зиме для досуга москвичей. Как и в прошлые годы, места для сезонных развлечений появились в разных частях столицы – в парках, скверах, жилых кварталах и на природных территориях. В общей сложности для горожан и туристов подготовили 4 331 локацию.

Многие площадки с искусственным льдом в парках столичного департамента культуры начнут принимать посетителей 27 ноября. На локациях с естественным покрытием заливку льда смогут провести позже – как только среднесуточная температура воздуха опустится до минус 5 градусов. В число таких площадок войдут 2 катка в Измайловском парке, 3 – в национальном парке "Лосиный остров", а также ледовые зоны в усадьбе Воронцово, в парке у прудов "Радуга" и на территории "Серебряного бора".

27 ноября на центральной площади "Лужников" заработает единственный в стране мультимедийный каток, площадь которого превысит 16 тысяч квадратных метров. На протяжении всей зимы для гостей будут проводить концерты, световые шоу, тематические катания, мастер-классы и встречи со спортсменами.

Один из главных столичных катков в Парке Горького в этом году отметит 95-й сезон, площадку оформят в театральном стиле. Ее площадь превысит 18 тысяч квадратных метров. Запуск запланирован на 4 декабря, когда завершится третий этап благоустройства территории.

Ледовое покрытие объединит территорию вокруг фонтана, соседние дорожки и даже часть Пушкинской набережной. Украсят локацию гирлянды, еловые ветви, звезды на главном входе и 30-метровая новогодняя ель массой 55 тонн, установленная прямо в чаше Фигурного фонтана – вокруг нее будет ездить праздничный поезд длиной более 230 метров. Также организуют каток для юных жителей города.

С 5 декабря 2026 года по субботам, а затем ежедневно на каникулах с 1 по 10 января 2027-го каток превратится в театральную площадку. Ледовые аллеи окажутся сценой, павильоны – закулисьем, а гости – участниками происходящего. Аниматоры в образах режиссера, актрисы, костюмера, гримера и суфлера предложат посетителям поучаствовать в пробах, разыграть диалог или придумать своего персонажа. В ночь с 31 декабря на 1 января в Парке Горького гостей ждет специальная новогодняя программа.

27 ноября на Царской набережной в "Коломенском" запустят и один из самых длинных линейных катков в стране. Искусственный лед повторит изгиб Москвы-реки: трасса длиной 1,7 километра и площадью почти 13,5 тысячи квадратных метров вместит сразу около 2,5 тысячи катающихся. Инсталляция "Звездное небо", включающая более 14 миллионов лампочек, украсит ледовый маршрут. Дополнительно по внутреннему краю бортов установят 1,8 тысячи светильников, это поможет подсветить покрытие снизу.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ВДНХ откроется масштабный каток площадью свыше 20 тысяч квадратных метров, оборудованный хоккейной коробкой и отдельной зоной для детей. Для комфорта посетителей на подиумах смонтировали дополнительные поручни. А чтобы запечатлеть встречу с близкими или прогулку на коньках, гости смогут воспользоваться специальными фотобудками и фотостолбиком.

В рамках сезона "Звездная зима" на льду запланировали обширную программу: ночные сеансы, утренние зарядки, танцевальные уроки, шоу, розыгрыши и детские активности. Помимо прочего, в афише заявлены фестиваль конькобежного спорта "Московские молнии", "Праздник хоккея", Всемирный день катания на коньках и благотворительный день. В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января посетителей ждет специальное событие "Звездная ночь" с концертом и выступлениями фигуристов.

В кинопарке "Москино" откроют необычный каток площадью свыше 3 тысяч квадратных метров, который разместят прямо среди объектов Кремля на локации "Соборная площадь". Во время катания гости смогут ощутить себя на настоящей съемочной площадке и попасть в сказочную обстановку.

На территории катка установят всесезонный экран для показа известных кинолент и классических советских сказок – от "Морозко" и "Марьи-искусницы" до "Королевства кривых зеркал" и "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Праздничное настроение дополнят сразу две ели. Первая – традиционная, украшенная игрушками и гирляндами в духе катков XIX столетия. Вторая – 12-метровая техноелка шириной 8 метров, собранная из 184 светодиодных экранов на 11 ярусах.

Пройтись на лыжах

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Для любителей покататься на лыжах будут открыты 10 новых флагманских трасс в 7 столичных округах. Их общая протяженность составит 140 километров.

Например, в Битцевском лесу новая лыжня объединит трассы двух лыжных баз в единую сеть длиной 62,6 километра. При этом специалисты обустроили отрезок около 15 километров в обход заповедных территорий и закольцевали маршруты, длина которых составляет от 1 до 4 километров.

Еще одна лыжная трасса появится в парке "Яуза". Она берет свое начало у спортивного кластера в Юрловском проезде и тянется на юг вдоль Сельскохозяйственной улицы. Длина составит более 2 километров. Также в парке "Братеевская пойма" подготовили лыжню длиной 3,6 километра. Маршрут пройдет по периметру зоны отдыха на базе велодорожек.

В Зеленограде организовали флагманскую лыжню длиной 8,7 километра. Она связала два маршрута по разным берегам реки Сходни – освещенную асфальтированную лыжероллерную трассу и грунтовую дорожку на правом берегу.

При этом в районе Вороново Троицкого административного округа обновили 10-километровую лыжную трассу, которую называют лучшей в округе. Изменения коснулись и Боровского парка: на популярном маршруте, длина которого составляет 4,3 километра, сделали двухкилометровый круг. Также 6-километровую лыжню с освещением обустроили по лесу возле спортивно-оздоровительной базы "Лесная". Единая сеть включает 5 маршрутов, длиной 1, 2, 3, 5 и 6 километров.

На трассах, где это необходимо, предусмотрели систему искусственного оснежения.

Встретить Новый год и Деда Мороза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В 19 столичных парках с 22:00 31 декабря до 03:00 1 января пройдут новогодние гулянья в стиле телепередачи "Голубой огонек". Посетителей ждут концерты кавер-групп, ледовые шоу, диджей-сеты, караоке и розыгрыши призов, а для юных гостей устроят анимацию с участием Деда Мороза и Снегурочки. В полночь на всех площадках прозвучит обращение президента России, покажут прямые включения из Парка Горького и проведут общий обратный отсчет наступления Нового года.

Тем, кто предпочитает встречать праздник активно, в новогоднюю ночь предложат приехать в "Лужники" на фестиваль "Первый старт": там организуют лыжные гонки, семейный забег на 1 километр вокруг Большой спортивной арены и взрослую дистанцию на 5 километров.

Кроме того, важной частью зимних праздников станут резиденции Деда Мороза – в одной из них, в усадьбе музея-заповедника "Кузьминки-Люблино", для гостей проведут сказочные интерактивные спектакли, музыкальные программы и мастер-классы по росписи елочных украшений.

Также в начале зимы в столичных парках заработают резиденции Деда Мороза: 1 декабря гостей начнет принимать площадка в Измайловском парке, а 5 декабря – в ландшафтном парке "Митино" и парке Олимпийской Деревни. В измайловской усадьбе "Мастерская чудес и подарков" всю зиму будут проводить спектакли, экскурсии, кинопоказы, квесты и творческие занятия. В парке Олимпийской Деревни юным посетителям предложат спасти северное сияние в сказочном квесте, смастерить праздничные сувениры, поводить хороводы и лично пообщаться с волшебником.

С 5 декабря по выходным гостей начнет принимать и "Дом Деда Мороза" в кинопарке "Москино", где на каникулах с 31 декабря по 11 января можно будет сфотографироваться с главным зимним волшебником, отправить ему письмо и посмотреть выступления аниматоров.

Помимо этого, в Москве запланированы фестивали. В частности, с 3 по 31 декабря в столице состоится V Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье". В афишу вошли камерные и симфонические концерты, оперные спектакли, джазовые и этнические вечера, а также семейные интерактивы. Гости услышат оркестры Мариинского и Большого театров, Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова и Московский государственный симфонический оркестр.

С 14 по 24 января 2027 года в Доме музыки в 17-й раз пройдет Московский рождественский фестиваль духовной музыки. Этот традиционный проект ежегодно знакомит публику с многовековым наследием христианской музыкальной культуры.

